Вандалы изуродовали скульптуры в новом сквере

Новый сквер на Кубяка пострадал от рук вандалов. Неизвестные откололи у нескольких скульптур уши, у Кота в Сапогах пропала шпага, покусились и на нос Печкина. Отбить его, к счастью, не удалось, но повредить получилось. Информацию об этом опубликовали сначала пользователи группы «Калуга жесть».
- Мы так были рады, когда открылся сквер! Здесь можно и старикам на лавочке посидеть, и семьям с детьми погулять. Но радость оказалась недолгой. Вы гляньте, что делается! – возмущаются местные жители.
- Просто молодёжи некуда свою дурь деть!
Жители микрорайона жалуются, что сквер никак не охраняется, вечерами здесь любит отдыхать молодёжь.
- Пьют, кричат, вот и за скульптуры взялись! – уверены пенсионеры.
Они боятся, что вскоре в новеньком сквере не останется ни одной целой скульптуры.
- Хоть бы камеры поставили! Надо же с этим что-то делать!
- Надо армию сюда пригнать, - заявляет 4-летний карапуз.
Ребёнок подходит к каждой сломанной скульптуре и жалеет её.
Напомним, что новый сквер «Содружество» появился на Кубяка ко Дню города.
Тогда леспарковую часть сквера облагородили: замостили дорожки плиткой, вырыли небольшой водоем, посадили деревья, разбили клумбы. Для украшения сквера закупили фигурки сказочных героев.
Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области, собственник в полицию не обращался. Но стражи порядка всё же выедут на место.
Фото автора.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Юный мопедист разбил голову в аварии на трассе 09.10.2018 09:52
11-летний мальчик случайно застрелил себя из ружья 08.10.2018 23:15
Мужчина и женщина избили 12-летнего школьника ногами 08.10.2018 17:06
Авария попала на видео: «Логан» протаранил «Матиз» в центре Калуги 08.10.2018 15:58
На улице Ленина водитель сбил пешехода и скрылся 08.10.2018 15:22
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: