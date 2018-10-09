Вандалы изуродовали скульптуры в новом сквере

Новый сквер на Кубяка пострадал от рук вандалов. Неизвестные откололи у нескольких скульптур уши, у Кота в Сапогах пропала шпага, покусились и на нос Печкина. Отбить его, к счастью, не удалось, но повредить получилось. Информацию об этом опубликовали сначала пользователи группы «Калуга жесть».

- Мы так были рады, когда открылся сквер! Здесь можно и старикам на лавочке посидеть, и семьям с детьми погулять. Но радость оказалась недолгой. Вы гляньте, что делается! – возмущаются местные жители.

- Просто молодёжи некуда свою дурь деть!

Жители микрорайона жалуются, что сквер никак не охраняется, вечерами здесь любит отдыхать молодёжь.

- Пьют, кричат, вот и за скульптуры взялись! – уверены пенсионеры.

Они боятся, что вскоре в новеньком сквере не останется ни одной целой скульптуры.

- Хоть бы камеры поставили! Надо же с этим что-то делать!

- Надо армию сюда пригнать, - заявляет 4-летний карапуз.

Ребёнок подходит к каждой сломанной скульптуре и жалеет её.

Напомним, что новый сквер «Содружество» появился на Кубяка ко Дню города.

Тогда леспарковую часть сквера облагородили: замостили дорожки плиткой, вырыли небольшой водоем, посадили деревья, разбили клумбы. Для украшения сквера закупили фигурки сказочных героев.

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области, собственник в полицию не обращался. Но стражи порядка всё же выедут на место.

Фото автора.

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