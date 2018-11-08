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Коммунальщики больше месяца не могут вывезти мусор после опилки деревьев

08.11.2018 15:56 3 461 Дмитрий Ивьев
Коммунальщики больше месяца не могут вывезти мусор после опилки деревьев

На днях в нашу редакцию обратилась калужанка Елена МАЛЮГИНА, рассказавшая о бездействии коммунальщиков на улице Московской.

- 1 октября производились работы по опилке деревьев в районе дома № 268, - отметила она. - Работами занималась организация «Калугаблагоустройство». Деревья опилили и не вывезли. Весь опил разбросан на близлежащей территории. При неоднократном обращении по телефону в вышеуказанную организацию давались обещания вывезти опиленный мусор, но уже больше месяца игнорируют данное обещание.

Жалобу калужанки мы передали в городскую администрацию. В четверг, 8 ноября, в пресс-службе со ссылкой на управление городского хозяйства сообщили, что порубочные остатки вывезут до 13 ноября 2018 года.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: благоустройство
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