Улицы Калуги начнут обрабатывать «рассолом»

Предстоящей зимой улицы Калуги будут обрабатывать не только привычными песком и солью, но и специальными реагентами. В четверг, 1 ноября, об этом рассказали городские чиновники во время осмотра техники.
В рамках пилотного проекта в городе попробуют использовать так называемые «рассолы».
- Такая практика уже опробована в ряде городов, в том числе в Санкт-Петербурге, где уже побывали калужские специалисты и изучили этот опыт, - рассказали в городской управе. - На начальном этапе технология выглядит более дорогой, но, с другой стороны, отсутствие на улицах песка и проблем с его вывозом, с засорением ливневой канализации – все выглядит более перспективным. В этом году обработка улиц «рассолом» будет опробована, оценены конкретные эффекты, а в дальнейшем планируется охватить уже весь город.
На каких именно улицах испробуют новые реагенты, пока не сообщается.
Фото: городская управа.
Уважаемые читатели! А что вы бы посоветовали коммунальщикам перед зимой? Пишите в комментариях!
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