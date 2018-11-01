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Улицы Калуги начнут обрабатывать «рассолом»

01.11.2018 14:35 2 809 Дмитрий Ивьев
Улицы Калуги начнут обрабатывать «рассолом»

Предстоящей зимой улицы Калуги будут обрабатывать не только привычными песком и солью, но и специальными реагентами. В четверг, 1 ноября, об этом рассказали городские чиновники  во время осмотра техники.

В рамках пилотного проекта в городе попробуют использовать так называемые «рассолы».

- Такая практика уже опробована в ряде городов, в том числе в Санкт-Петербурге, где уже побывали калужские специалисты  и изучили этот опыт, - рассказали в городской управе. - На начальном этапе технология выглядит более дорогой, но, с другой стороны, отсутствие  на улицах песка и проблем с его вывозом, с засорением ливневой канализации – все выглядит более перспективным. В этом году обработка улиц «рассолом» будет опробована, оценены конкретные эффекты, а в дальнейшем планируется охватить уже весь город.

На каких именно улицах испробуют новые реагенты, пока не сообщается.

Фото: городская управа.

Уважаемые читатели! А что вы бы посоветовали коммунальщикам перед зимой? Пишите в комментариях!


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Тэги: благоустройство
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