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Чиновники предложили корректировать охранные зоны локально

29.10.2018 16:35 1 415 Оксана КОЛОСОВА
Чиновники предложили корректировать охранные зоны локально

Как мы рассказывали, в сентябре Арбитражный суд Калужской области удовлетворил иск Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги к проектировочной организации из Ярославля о расторжении муниципального контракта между горуправой и данной компанией. Напомним, контракт касался разработки проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия Калуги. Причина расторжения договорных отношений – нарушение подрядчиком сроков контракта, а также низкое качество выполненного проекта.

С одной стороны, новость хорошая, с другой – отсутствие обновлённого документа, регулирующего данные вопросы, тормозит развитие города, особенно в историческом центре, считают специалисты горуправы.

- К нам обращаются инвесторы с вопросами строительства на территории центральной части города, - сообщила на заседании градостроительного совета в минувшую пятницу, 26 октября, председатель городского комитета архитектуры и градостроительства Лариса ДЫШЛЕВИЧ, – возникают вопросы по поводу этажности, по охранным  зонам. Хотелось бы услышать комментарий Евгения Евгеньевича (начальника Областного управления по охране объектов культурного наследия Евгения ЧУДАКОВА. – Прим. ред.) по поводу разработки не объединённой зоны охраны объектов культурного наследия, а внесения изменений в части одного объекта.

- Учитывая наш неудачный опыт разработки проекта зон охраны с ярославскими проектировщиками, дальнейшее развитие города, если мы будем опять торговать проект, окажется под вопросом, - добавила начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги Юлия КОВТУН. – Мы ещё раз минимум на два года уйдём в то, что будем на том же месте, где находимся с 2015 года. И очень сложно сказать, получим результат или нет. Наша позиция – всё-таки локально разрабатывать проекты зон охраны на ту или иную территорию, если есть такая возможность. Почему бы не пойти на это? Зачем усложнять? Наше предложение – приступить к работе, запустить один или два проекта. На данный момент это лучше, чем стоять и ждать. Мы, по крайней мере, будем куда-то двигаться.

Евгений Чудаков к предложению коллег из горуправы отнёсся осторожно.

- В настоящее время в Калуге действует проект комплексной зоны охраны – тот, который разрабатывался исходя из комплексного ландшафтно-визуального анализа всей территории исторического центра Калуги, восприятия потенциальной застройки и её воздействия на объекты культурного наследия, - сказал, в частности, Чудаков. – Корректировка документа возможна только путём разработки нового проекта зон охраны. Наша позиция здесь достаточно твёрдая: нельзя вычленять отдельные территории действующего проекта, локально их корректировать и тем самым вносить изменения в решение исполкома 1983 года. Я считаю, что здесь мы должны – и мы начали это делать – разработать новый проект зон охраны объектов культурного наследия с учётом изменившейся градостроительной ситуации.

Начальник Областного управления архитектуры и градостроительства Олег СТРЕКОЗИН предложил придерживаться принципа золотой середины. По его мнению, смысл переходить от большого комплексного проекта охранных зон к более локальным вещам действительно есть.

- Но я бы ограничился всё-таки кварталом, а не отдельным памятником, - уточнил он.

Однако Евгений Чудаков не согласился и с этим предложением:

- Цель проекта зон охраны – сохранять восприятие памятников в ландшафтном окружении. Иначе за Троицким собором в парке мы рискуем увидеть высотку в 25 метров, хотя она будет расположена не в этом квартале. Таким образом сама методология установления зон охраны, зон регулирования застройки, в которой одной из характеристик выступает высота, не может быть основана на том подходе, о котором сказал Олег Николаевич.

Чудаков добавил, что для решения подобного вопроса следует привлекать экспертов по сохранению ОКН федерального уровня. Олег Стрекозин в ответ предложил обсудить данную тему на отдельном совещании и по его итогам принимать окончательное решение.

Что касается комплексного проекта охранных зон объектов культурного наследия, то пока город не планирует выставлять его в очередной раз на торги.

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Тэги: общество благоустройство лариса дышлевич юлия ковтун евгений чудаков олег стрекозин
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