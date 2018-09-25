Калуга не стала мириться с проектировщиками из Ярославля

На минувшей неделе в Арбитражном суде Калужской области состоялось очередное заседание по исковому заявлению Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги к проектировочной организации из Ярославля.
Как мы рассказывали, управление настаивало на расторжении муниципального контракта по разработке проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия Калуги. Причина – нарушение подрядчиком сроков контракта, а также низкое качество выполненного проекта.
Предыдущее судебное заседание, которое состоялось 17 июля, было отложено по просьбе проектировщиков из Ярославля в связи с возможным урегулированием между сторонами возникшего спора и заключением мирового соглашения.
Однако по итогам заседания 20 сентября судья принял решение о расторжении муниципального контракта между горуправой и проектной организацией.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.
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