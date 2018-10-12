Коня, медведя и почтальона Печкина защитят камерами

Как мы уже рассказывали, в новом сквере в районе улицы Кубяка хулиганы повредили фигуры сказочных героев.
Чтобы в дальнейшем не допускать подобных ситуаций, на территории обещают в ближайшее время установить камеры видеонаблюдения. В четверг, 11 октября, на заседании в гордуме об этом рассказали руководители городской администрации.
– Мы единодушно осуждаем подобные акты вандализма, – подчеркнул глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ. – Управлением министерства внутренних дел по городу Калуге приняты все необходимые меры для поиска злоумышленников, надеюсь, они будут найдены и понесут заслуженное наказание. К большому сожалению, сквер не был оборудован камерами видеонаблюдения, поэтому мы обращаемся к жителям с просьбой оказать помощь полиции в поиске хулиганов.
Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге необходимо устноавить камеры видеонаблюдения? Пишите в комментариях!
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