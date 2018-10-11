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Артамонов-провидец: губернатор предрекал хулиганства в сквере на Кубяка

11.10.2018 12:15 7 1219 Елена Французова
Артамонов-провидец: губернатор предрекал хулиганства в сквере на Кубяка

В четверг, 11 октября, на совете по культуре и искусству глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ затронул тему состояния сквера на улице Кубяка. Напомним, что в нём вандалы изуродовали скульптуры.

- Мы смотрели сквер, великолепный сквер. Коняхина (председателем ТОС «Содружество» на Кубяка. - Прим. автора) – великолепная женщина, боевая, активная, - отметил губернатор. - Сделали. Вместе с населением задумали, мы деньги выделили. «Мы скульптур понаставим: тут у нас этот будет стоять, тут – этот!» Я говорю: «Слушай, Татьяна Ивановна, ведь поломают!» «Анатолий Дмитриевич, вы не представляете, как наши люди тут изменились. Никто ничего не сломает». Сейчас читаю - сломали. Что это значит? Конечно, это молодежь, в школе, допустим, не хотят учиться, балду бьют, родители ими не управляют или не интересуются, чем они занимаются.

При этом глава региона рассказал про то, что бывает, когда молодёжи сделаешь замечание.

- Вон у меня помощник - здоровый малый, сделал замечание, а их там человек 10, этих отпрысков. Взяли, поколотили!

- Диму (заместителя руководителя администрации губернатора Дмитрия Аксёнова. – Прим. автора)? – спросили чиновники.

- Нет. Димка на машине ездит, а этот пешком ходит, как я. Я, когда иду пешком, он мне советует: «Анатолий Дмитриевич, вы только не делайте никому замечаний, пожалуйста», - сказал Артамонов.

Уважаемые читатели! А вы делаете замечания хулиганам на улице? Расскажите о своем опыте в комментариях!


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Тэги: благоустройство анатолий артамонов татьяна коняхина дмитрий аксёнов
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