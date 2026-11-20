В Людиново вывезли 10 тысяч кубометров мусора
Такие объемы зафиксированы с начала года, рассказал 19 ноября глава района Геннадий Ананьев.
Он отметил, что поступают жалобы на мусор во вдорах.
- В городе должно быть чисто, и мы делаем всё возможное, чтобы так и было, - прокомментировал он.
При этом Ананьев призвал каждого жителя следить за собой и не мусорить.
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