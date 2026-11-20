Такие объемы зафиксированы с начала года, рассказал 19 ноября глава района Геннадий Ананьев.

Он отметил, что поступают жалобы на мусор во вдорах.

- В городе должно быть чисто, и мы делаем всё возможное, чтобы так и было, - прокомментировал он.

При этом Ананьев призвал каждого жителя следить за собой и не мусорить.