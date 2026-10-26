Мост через Ракитню в Калужской области достроят до конца года

Фото: канал МАКС Александра Шпиренко.

В Кировском округе Калужской области продолжается ремонт моста через Ракитню. Министр транспорта региона Александр Шпиренко сообщил, что пролётное строение и бетонное основание уже готовы.

Сейчас дорожники обустраивают подходы к мосту. После этого уложат гидроизоляцию и асфальт. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Мост связывает деревню Ракитня с муниципальным округом. Пока идёт ремонт, для местных жителей сделали объездную дорогу. Люди могут свободно добираться до нужных мест.

Завершить работы планируют до конца этого года.