Мост через Ракитню в Калужской области достроят до конца года
В Кировском округе Калужской области продолжается ремонт моста через Ракитню. Министр транспорта региона Александр Шпиренко сообщил, что пролётное строение и бетонное основание уже готовы.
Сейчас дорожники обустраивают подходы к мосту. После этого уложат гидроизоляцию и асфальт. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Мост связывает деревню Ракитня с муниципальным округом. Пока идёт ремонт, для местных жителей сделали объездную дорогу. Люди могут свободно добираться до нужных мест.
Завершить работы планируют до конца этого года.
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