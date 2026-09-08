В Калуге новые мусорные контейнеры поставили после жалоб жителей
Сломанные емкости стояли на улице Непокорённых Ленинградцев.
- Специалисты ГП «КРЭО» установили, что контейнеры имеют высокий уровень износа и нуждаются в замене, - рассказал 8 сентября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
По его словам, уже в течение трёх дней на контейнерной площадке установили новые накопители.
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