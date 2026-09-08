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Благоустройство

В Боровске начался ремонт территории возле Дома культуры

Дмитрий Ивьев
08.09, 08:00
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Там приводят в порядок круговой проезд, сообщил 7 сентября глава района Николай Калиничев.

Работникам и гостям обещают новый асфальт и расширенную парковку.

- Внутри Дома культуры за последнее время тоже стало уютнее: отремонтированы внутренние помещения, студии, где занимаются дети и взрослые, обновлены входные группы, коридоры, установлены пластиковые окна, - прокомментировал Калиничев.

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