В Перемышле началась расчистка территории возле моста на улице Ленина

В четверг, 3 сентября, об этом сообщили в администрации района.

- Это необходимый подготовительный этап перед ремонтом пешеходного перехода, - говорится в комментарии.

Сейчас рабочие освобождают доступ к конструкциям, чтобы специалисты могли провести детальный осмотр и составить точную смету восстановительных работ.