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Благоустройство

В Перемышле началась расчистка территории возле моста на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
03.09, 16:29
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В четверг, 3 сентября, об этом сообщили в администрации района.

- Это необходимый подготовительный этап перед ремонтом пешеходного перехода, - говорится в комментарии.

Сейчас рабочие освобождают доступ к конструкциям, чтобы специалисты могли провести детальный осмотр и составить точную смету восстановительных работ.

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