В Перемышле началась расчистка территории возле моста на улице Ленина
В четверг, 3 сентября, об этом сообщили в администрации района.
- Это необходимый подготовительный этап перед ремонтом пешеходного перехода, - говорится в комментарии.
Сейчас рабочие освобождают доступ к конструкциям, чтобы специалисты могли провести детальный осмотр и составить точную смету восстановительных работ.
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