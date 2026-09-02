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Благоустройство

В Обнинске спилят 15 деревьев в Белкинском парке

Дмитрий Ивьев
02.09, 15:10
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Обследование Центра защиты леса Калужской области показало, что 15 деревьев нужно удалить. Об этом 2 сентября сообщил глава города Стефан Перевалов.

У этих сухих деревьев большой наклон и разрушенные корни, что представляет угрозу.

В сентябре планируют спилить пять деревьев, остальные – до конца года.

Новые посадки возможны в парке в следующем году.

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