В Обнинске спилят 15 деревьев в Белкинском парке

Обследование Центра защиты леса Калужской области показало, что 15 деревьев нужно удалить. Об этом 2 сентября сообщил глава города Стефан Перевалов.

У этих сухих деревьев большой наклон и разрушенные корни, что представляет угрозу.

В сентябре планируют спилить пять деревьев, остальные – до конца года.

Новые посадки возможны в парке в следующем году.