В Обнинске спилят 15 деревьев в Белкинском парке
Обследование Центра защиты леса Калужской области показало, что 15 деревьев нужно удалить. Об этом 2 сентября сообщил глава города Стефан Перевалов.
У этих сухих деревьев большой наклон и разрушенные корни, что представляет угрозу.
В сентябре планируют спилить пять деревьев, остальные – до конца года.
Новые посадки возможны в парке в следующем году.
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