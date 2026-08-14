В Калуге планируют реконструкцию Театральной площади

Обновить пространство власти собираются в 2027 года, сообщил в пятницу глава города Дмитрий Денисов.

Напомним, за площадь и улицу калужане проголосовали в рамках программы формирования комфортной городской среды.

- Планируем сделать Театральную площадь первым этапом, обновить её в 2027 году, - заявил Денисов. - До улицы дойдём позже, при наличии финансирования и, конечно, поддержки калужан.

Власти Калуги обещают сохранить исторический облик и атмосферу на площади, но сделать ее современным и удобным пространством.