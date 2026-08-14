В Калуге планируют реконструкцию Театральной площади
Обновить пространство власти собираются в 2027 года, сообщил в пятницу глава города Дмитрий Денисов.
Напомним, за площадь и улицу калужане проголосовали в рамках программы формирования комфортной городской среды.
- Планируем сделать Театральную площадь первым этапом, обновить её в 2027 году, - заявил Денисов. - До улицы дойдём позже, при наличии финансирования и, конечно, поддержки калужан.
Власти Калуги обещают сохранить исторический облик и атмосферу на площади, но сделать ее современным и удобным пространством.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь