Засохшее дерево перегораживает дорожки на Силикатном в Калуге

Жители Силикатного в Калуге не могут дождаться, когда уберут поваленное дерево.

Об этом в редакцию 4 августа сообщил наш постоянный читатель. Он прислал фото с места происшествия – на улице Белокирпичной ствол перегородил сразу две пешеходные дорожки.

Судя по состоянию дерева, оно упало ещё во время сильной бури 10 июля. Но за прошедшее время никто так и не убрал рухнувший ствол. Коммунальщики, видимо, считают этот участок не приоритетным.

Местным жителям приходится обходить препятствие – либо по траве, либо по дороге. Для людей с ограниченной мобильностью это особенно сложно. Остаётся только надеяться, что после нашей публикации проблема наконец решится.