Засохшее дерево перегораживает дорожки на Силикатном в Калуге
Жители Силикатного в Калуге не могут дождаться, когда уберут поваленное дерево.
Об этом в редакцию 4 августа сообщил наш постоянный читатель. Он прислал фото с места происшествия – на улице Белокирпичной ствол перегородил сразу две пешеходные дорожки.
Судя по состоянию дерева, оно упало ещё во время сильной бури 10 июля. Но за прошедшее время никто так и не убрал рухнувший ствол. Коммунальщики, видимо, считают этот участок не приоритетным.
Местным жителям приходится обходить препятствие – либо по траве, либо по дороге. Для людей с ограниченной мобильностью это особенно сложно. Остаётся только надеяться, что после нашей публикации проблема наконец решится.
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