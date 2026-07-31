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Благоустройство

В Калуге продолжают озеленять улицы

Евгения Родионова
31.07, 14:57
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Власти города продолжают работы по озеленению областного центра. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил глава городского округа Калуги Дмитрий Денисов.

В этом году новые деревья появятся на улицах Максима Горького, Маршала Жукова, а также на отдельных участках Суворова, Циолковского, Пролетарской и Баррикад.

Там, где посадки уже завершены, коммунальщики ухаживают за саженцами: пропалывают, рыхлят почву, вносят удобрения и регулярно поливают.

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