Дорожный ремонт в Калуге добрался до улиц Гурьянова и Железняки
В управлении городского хозяйства Калуги сообщили о ходе ремонтной кампании на городских дорогах.
Работы ведутся сразу на нескольких участках, и первая улица уже приведена в нормативное состояние.
Речь идет об улице Бутомы, где ремонт асфальтобетонного покрытия полностью завершен. Сейчас подрядчики переключились на улицы Гурьянова и Железняки - здесь работы только начались.
Продолжается ремонт и на улице Тарутинской. Речь об участке от переулка Ольговского до поворота на «Автокадры».
Дорожники стараются уложиться в запланированные сроки, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.
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