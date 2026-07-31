Дорожный ремонт в Калуге добрался до улиц Гурьянова и Железняки

В управлении городского хозяйства Калуги сообщили о ходе ремонтной кампании на городских дорогах.

Фото: управление городского хозяйства Калуги.

Работы ведутся сразу на нескольких участках, и первая улица уже приведена в нормативное состояние.

Речь идет об улице Бутомы, где ремонт асфальтобетонного покрытия полностью завершен. Сейчас подрядчики переключились на улицы Гурьянова и Железняки - здесь работы только начались.

Продолжается ремонт и на улице Тарутинской. Речь об участке от переулка Ольговского до поворота на «Автокадры».

Дорожники стараются уложиться в запланированные сроки, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.