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Благоустройство

Дорожный ремонт в Калуге добрался до улиц Гурьянова и Железняки

В управлении городского хозяйства Калуги сообщили о ходе ремонтной кампании на городских дорогах.
Ольга Володина
31.07, 10:03
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Фото: управление городского хозяйства Калуги.
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Работы ведутся сразу на нескольких участках, и первая улица уже приведена в нормативное состояние.

Речь идет об улице Бутомы, где ремонт асфальтобетонного покрытия полностью завершен. Сейчас подрядчики переключились на улицы Гурьянова и Железняки - здесь работы только начались.

Продолжается ремонт и на улице Тарутинской. Речь об участке от переулка Ольговского до поворота на «Автокадры».

Дорожники стараются уложиться в запланированные сроки, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

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