В Думиничском районе отремонтировали дорогу к деревне Которь
Об этом в четверг, 30 июля, рассказал министр транспорта Александр Шпиренко.
Протяжённость отремонтированного отрезка - 4,5 километра.
Раньше эта трасса серьёзно страдала от тяжёлых грузовиков, которые возят карьерный песок и щебень. Особенно трудно здесь было весной - дорогу развозило, она превращалась в месиво.
Подрядчики справились даже раньше намеченного срока. Вместо гравийного покрытия теперь здесь лежит ровный асфальт. Дорожники укрепили проблемные участки, где раньше постоянно появлялись колдобины, установили новые остановки для автобусов, повесили знаки и нанесли свежую разметку.
Местным жителям теперь стало гораздо удобнее и безопаснее добираться до дома.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!