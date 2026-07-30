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Благоустройство

В Думиничском районе отремонтировали дорогу к деревне Которь

Евгения Родионова
30.07, 15:50
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Об этом в четверг, 30 июля, рассказал министр транспорта Александр Шпиренко.

Протяжённость отремонтированного отрезка - 4,5 километра.

Раньше эта трасса серьёзно страдала от тяжёлых грузовиков, которые возят карьерный песок и щебень. Особенно трудно здесь было весной - дорогу развозило, она превращалась в месиво.

Подрядчики справились даже раньше намеченного срока. Вместо гравийного покрытия теперь здесь лежит ровный асфальт. Дорожники укрепили проблемные участки, где раньше постоянно появлялись колдобины, установили новые остановки для автобусов, повесили знаки и нанесли свежую разметку.

Местным жителям теперь стало гораздо удобнее и безопаснее добираться до дома.

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