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В Ферзиково чиновники вспомнили об окосе только после поста в соцсетях

Жительница посёлка Ферзиково обратила внимание властей на проблему, которая длится уже не один месяц.
Ольга Володина
29.07, 11:01
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Женщина написала в соцсетях 29 июля о том, что жители неоднократно просили скосить траву, но обращения оставались без ответа.

- В поселке Ферзиково обращались несколько раз, чтобы окосили траву на повороте пер. Садовый и начало ул. Соломатина, ещё в начале июля. Там уже и деревья молодые растут, не только трава. И ещё возле контейнеров. Почему у нас не окрашивают повороты и обочины? А возле мусорных ящиков колотый шифер и осколки стёкол. Этот мусор надо сгребать, но этого никто не делает, – написала местная жительница.

Только после поста в соцсетях в администрации Ферзиковского округа отреагировали:

- Здравствуйте. Сегодня постараемся окосить территорию. Контейнерную площадку планируем убрать до конца недели.

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