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Благоустройство

На улице Набережной в Калуге ремонтируют трубы без раскопок

В Калуге продолжаются работы по обновлению коммунальных сетей.
Ольга Володина
28.07, 08:40
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Фото: Администрация города Калуги.
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В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» специалисты приступили к санации канализационного коллектора на улице Набережной.

Ранее аналогичные работы выполнили на участках от Путейской до Московской и на Монастырской. Итогами поделились в администрации города.

Перед ремонтом коллектор обследует роботизированный комплекс. Камера с панорамным обзором 360° заглядывает в самые труднодоступные участки трубопровода и фиксирует трещины, повреждения и другие дефекты.

Восстанавливают трубы методом санации. Это современная технология, которая не требует масштабных раскопок. В старый трубопровод заводят полимерный рукав, затем спускают аппарат с ультрафиолетовыми лампами. Под действием УФ-излучения материал затвердевает и образует внутри старой трубы новый прочный слой.

Такой способ сокращает сроки ремонта, сохраняет дорожное покрытие и доставляет меньше неудобств жителям. На данный момент обновлено уже более 350 метров трубопровода. Готовность объекта оценивается в 99%.

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