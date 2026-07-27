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Благоустройство

На улице Тульской яму вынуждены объезжать по встречке

Евгения Родионова
27.07, 15:30
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В понедельник, 27 июля, калужанин рассказал о проблеме с ямой в комментарии в социальной сети.

По его словам, на пересечении улиц Тульской и Максима Горького уже долгое время не могут засыпать яму.

— Уже который месяц яма засыпана щебенкой, объехать её можно только по встречной полосе, - пишет мужчина. - Наверное ждёте зиму, чтобы в дождь и снег укладывать асфальт? Когда уже в городе будут нормальные дороги? Нет ни одной улицы без ям и торчащих люков. В Калуге вообще есть хозяин? Или мы катимся в каменный век?

— Заявка на ремонт передана сетевой организации, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - По срокам пообещали сделать сразу же, как освободятся рабочие и техника.

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