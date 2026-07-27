На улице Никитина больше пяти лет остаётся срезанная полоса асфальта
Об этом в понедельник, 27 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, во дворе дома №65 в 2021 году при капитальном ремонте дома срезали полосу асфальта.
— Вроде связано было с заземлением, - пишет женщина. - Засыпали непонятно чем. В 2026 году асфальтом так не заделали, полоса углубляется, торчит железка. УК естественно говорит, что это не их ответственность.
— Сообщили в УК о необходимости проведения ремонтных работ на придомовой территории, - прокомментировали ситуацию в Государственной жилищной инспекции Калужской области.
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