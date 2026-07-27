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Благоустройство

На улице Никитина больше пяти лет остаётся срезанная полоса асфальта

Евгения Родионова
27.07, 11:33
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Об этом в понедельник, 27 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, во дворе дома №65 в 2021 году при капитальном ремонте дома срезали полосу асфальта.

— Вроде связано было с заземлением, - пишет женщина. - Засыпали непонятно чем. В 2026 году асфальтом так не заделали, полоса углубляется, торчит железка. УК естественно говорит, что это не их ответственность.

— Сообщили в УК о необходимости проведения ремонтных работ на придомовой территории, - прокомментировали ситуацию в Государственной жилищной инспекции Калужской области.

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