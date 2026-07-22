В Людиново начались строительные работы на стадионе «Авангард»
В Людиново начались строительные работы на стадионе «Авангард»
Подрядчик готовит там площадку для скалодрома.
Работы ведутся в рамках областной программы «Молодёжные инициативы».
- Замечательно, что идеи нашей молодёжи воплощаются в реальность, - прокомментировал 22 июля глава Людиновского района Геннадий Ананьев.
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