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Благоустройство

В Людиново начались строительные работы на стадионе «Авангард»

Дмитрий Ивьев
22.07, 08:20
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В Людиново начались строительные работы на стадионе «Авангард»

Подрядчик готовит там площадку для скалодрома.

Работы ведутся в рамках областной программы «Молодёжные инициативы».

- Замечательно, что идеи нашей молодёжи воплощаются в реальность, - прокомментировал 22 июля глава Людиновского района Геннадий Ананьев.

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