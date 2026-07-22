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Благоустройство

В Ермолино на 50% завершено благоустройство новой пешеходной зоны

Дмитрий Ивьев
22.07, 08:12
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В районе дома №2 по улице Фабричной продолжается благоустройство зоны отдыха в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Уже завершен подготовительный этап обустройства общественного пространства. Установлены бордюрные камни, выполнено основание тротуара из щебня.

Согласно проекту, на территории пешеходной зоны планируется установить 11 скамеек и пять урн, систему видеонаблюдения, а также уличное освещение. За этот проект в рамках Всероссийского голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» свои голоса отдали больше 800 местных жителей.

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