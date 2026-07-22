В Белоусово продолжается благоустройство городского парка
Там ведется работа над созданием нового парка «Соединяя берега», который ранее выиграл всероссийский конкурс по формированию комфортной городской среды.
Рабочие уже проложили пешеходные дорожки от дома № 2 по улице Текстильной до реки Дырочной и установили пирс. Сейчас на территории укрепляют склоны, готовят землю для высадки растений и монтируют экологическую тропу.
После окончания всех работ этот парк свяжет восточную часть города, известную как «Горка», с западной частью, или «Центром», где находятся главные социальные объекты. В новом общественном пространстве появятся детские площадки, зоны для спокойного отдыха, сцена, кафе, а также удобные места у воды для прогулок и фотографий.
Отметим, что с 2018 года в этом всероссийском конкурсе выиграли уже 29 проектов из Калужской области. В текущем году аналогичные работы по обновлению городских пространств идут также в Боровске, Людиново, Малоярославце и Мосальске.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!