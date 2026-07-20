На улице Кубяка образовались глубокие ямы
Об этом в воскресенье, 19 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети.
По её словам, ямы там очень глубокие.
— Возле дома №6 яма на яме, - пишет калужанка. - Невозможно проехать.
— Ремонт постараемся провести в этом году, при наличии финансирования, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.
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