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Благоустройство

В Еленском появится Аллея Славы

Дмитрий Ивьев
20.07, 11:45
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В посёлке Еленский Хвастовичского округа подрядчики приступили к созданию Аллеи Славы на центральной площади. Благоустройство территории реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Там планируется обустроить пешеходную зону и разместить элементы, посвящённые сохранению памяти о защитниках Родины.

За благоустройство центральной площади и создание Аллеи Славы жители Хвастовичского муниципального округа отдали свои голоса в 2025 году в рамках общероссийского голосования.

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