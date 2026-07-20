В Еленском появится Аллея Славы

В посёлке Еленский Хвастовичского округа подрядчики приступили к созданию Аллеи Славы на центральной площади. Благоустройство территории реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Там планируется обустроить пешеходную зону и разместить элементы, посвящённые сохранению памяти о защитниках Родины.

За благоустройство центральной площади и создание Аллеи Славы жители Хвастовичского муниципального округа отдали свои голоса в 2025 году в рамках общероссийского голосования.