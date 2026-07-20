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Благоустройство

В деревне Берёзовка дорогу отсыпят до конца июля

Евгения Родионова
20.07, 12:14
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В субботу, 18 июля, жительница деревни Берёзовка Малоярославецкого района Калужской области рассказала о проблеме с дорогой в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, дорога, ведущая на улицу Берёзовская не отсыпается уже третий год.

— Дорога идёт через овраг, - рассказывает о проблеме местная жительница. - И это единственная дорога, которая ведёт на улицу Берёзовская. У меня вопрос, как будет решаться данная проблема? На легковой машине уже есть все шансы «оставить» колеса и подвеску в этих ямах! А если потребуется вызвать скорую? Как проезжать в случае необходимости экстренным службам? И с каждым новым дождём эти ямы становятся всё больше! Грейдировать эту дорогу уже нельзя, потому что грейдер сгребет оставшийся щебень и мы после дождей вообще на свою улицу попасть не сможем. Дорогу необходимо подсыпать. Только почему-то до нашей улицы никому нет дела.

— Подсыпку и планировку дороги выполним до конца июля, - прокомментировали ситуацию в администрации Малоярославецкого района.

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