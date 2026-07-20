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Благоустройство

В Калуге стали чаще жаловаться на вырубку деревьев

Дмитрий Ивьев
20.07, 10:56
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По данным Центра управления регионом, на минувшей неделе увеличилось число сообщений жителей по вырубке и опиловке деревьев, а также озеленению.

- Есть жалобы на несвоевременный вывоз порубочных остатков. В том числе не везде их вовремя убрали после устранения последствий недавнего циклона. Прошу муниципалитеты усилить эту работу, - рассказал 20 июля губернатор Владислав Шапша.

Также калужан беспокоит вырубка деревьев. Были сообщения с улиц Циолковского, Горького, Московской, Николо-Козинской. Люди интересуются планами: когда на месте аварийных деревьев посадят новые.

- По моему поручению на Геопортале40 была создана «Зеленая карта» Калуги. Любой желающий может получить всю информацию и по удалению аварийных деревьев, и по озеленению, - заявил Шапша.

Он попросил протестировать работу карты, чтобы понять, насколько эффективно она работает

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