В Калуге стали чаще жаловаться на вырубку деревьев

По данным Центра управления регионом, на минувшей неделе увеличилось число сообщений жителей по вырубке и опиловке деревьев, а также озеленению.

- Есть жалобы на несвоевременный вывоз порубочных остатков. В том числе не везде их вовремя убрали после устранения последствий недавнего циклона. Прошу муниципалитеты усилить эту работу, - рассказал 20 июля губернатор Владислав Шапша.

Также калужан беспокоит вырубка деревьев. Были сообщения с улиц Циолковского, Горького, Московской, Николо-Козинской. Люди интересуются планами: когда на месте аварийных деревьев посадят новые.

- По моему поручению на Геопортале40 была создана «Зеленая карта» Калуги. Любой желающий может получить всю информацию и по удалению аварийных деревьев, и по озеленению, - заявил Шапша.

Он попросил протестировать работу карты, чтобы понять, насколько эффективно она работает