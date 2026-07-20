В Людинове планируют благоустроить территорию возле стелы на въездном кольце
В воскресенье, 19 июля, жительница города Людиново рассказала о проблеме со стелой на въездном кольце в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, это место нуждается в благоустройстве.
— Визитная карточка в таком состоянии, - пишет женщина. - Неужели в городе не нашлось возможности покосить траву и привести в порядок ограждение?
— Сейчас проводим процедуру выбора подрядной организации для проведения благоустройства участка территории на месте установки стелы, - комментирует ситуацию администрация Людиновского района. - Подведение итогов планируется до конца этого месяца, после чего будет выбран подрядчик и проведены работы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!