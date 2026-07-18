Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Деревья срубили, а ветки бросили: что творится на улице Горького в Калуге
Новость дня Благоустройство

Деревья срубили, а ветки бросили: что творится на улице Горького в Калуге

Дмитрий Ивьев
18.07, 15:15
0 678
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы там начались ещё в июне.

Множество деревья срезано под корень. От других остались только низкие стволы.

При этом ветки, сброшенные в кучи, уже успели высохнуть. Местные жители бояться, что кто-то решит устроить большой костёр, а огонь потом перекинется на дома и машины.

Ситуацию нам прокомментировали в управлении городского хозяйства Калуги:

- На зеленых зонах по улице произрастают деревья подлежащие обязательному удалению в рамках карантинных мероприятий. Вывоз ветвей деревьев будет произведен до конца июля.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
16 оценили
0%
0%
0%
0%
25%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFMQklVVnJienNJQ21ITnVrcWo1d2c9PSIsInZhbHVlIjoiS2NNN1hxL2IxWHk2N0JlQk05UzZHKzUrdm9rUG1SM1hMaWt3NndNRlBsaEtNMDdXZzZGZFBJWHNyZmxhZlpwQ1pMSU51RnNER212NTFzNXZBakVRcFRyTGphT1dhZHhlRlA4d3V1NzNDUytoVHVCNmtiS0NPWUdKSHNxN1BocUY0T3oxOStBYWxCTFg5K1ZYU1J4cmlTOFhxSzZiZ05sMFczemNiQVJXVkg5Z0Q3NVVpa2dhMmFnZzNFdU04ejZwM2J6UmZNZHoyNTdJTHMwK21kbnZ3azdZWE4rNXNhd2thcHYzSEZ0Nk1JQkpsRXpTeUxVajF3OG5XL2UxVUgwQjlEOFRSZTVENE9oNG5wdWc1ZEQzeG5UbzhwNXhuUUFXTk0zRXhIdXBrLzRxWThWbUlwODA1ekVudFdWSUJlNEtiY0JCamZUUUtIVzZUQUlFNldkVXY4elpYVlV2eG1sRU4wU3pvOU9LOWpsWEVVV0xaZW1kck5IeWllOVZHUHpUbUx5cUtDUDZEL1B2REtDODZ6dXg0TzJ0RWZNdkY3ZzlxY2ZMSWltRGRHV0UwVFJ3NGZCRVBZLzVFY21FeHlCeCIsIm1hYyI6ImM1ZWY5NmQxNWMzM2U0MDcyY2FkZWJiM2I0MjZhOTU3MzAwNjA3ODkxNjEyZjhmM2QyMjk4ZTA4M2RmZWE2OWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZUZXdKektFRzYxenp6UEgyeDRzeUE9PSIsInZhbHVlIjoiaE5kOVA5ejRLSzFzWmk1SDBQYm1DT2FSZkxoQ3MxTTllZ1lGTE1FNHpmaGJkNHNsaW4rQVlEVVlXNjlTY1JETGFubVVvM293b2Q5M0Y2dXVsSzdKb09UTlBscnNEdldURjdDZHBKQ3hOYUR5ZUwyUFBHTmRrWUJFenl5V2trUHZIbVhUblRHam91QVR6ekNncURXaEdaVktYTThkY0hoMElIMTBSaG13aU04T3N3a2kxeHVJN1JHZTNXMjhseWhaSERyZTI5RlMxUlBKSjBhcHRjNUtoUnMzZWV0SXZFYWd6M2phOGxGYmxVNlVkRDZERWpjQXVGMVMrNWI5Q3lsVnZKWnNNUkVzcFVONGxaMElOYVB6U3pXZ2VGMHBNbEZXSW9sOVFaNGg1T2xQVWM5TUNHaHpPT3Ztd0hIS1ZmSjNKN1diTW5WQmNQSXZnRzRURlhXcHU0QVlZcVBidVg1bnRQeVVNYXpmcG0zMFhTbm1yK01ZOEl0V1NRUEczYUdQODJWQ25vcWlkbUNETXQxUHZDZUVOQVdlM1dYdVZoblU0dGdxOFFvNG1mYThWRTE0bENRN2NFKzhWSTdMMDduT2NLRVc4SWVLUG5pL1FqV0U5RzRaZ1h5ODl1MUwzbExGQ3BhZVZuRjZHK0dia1c0UTR2WmdPV2FaSXkzYmVZd2Y3ZTdtYjFqSHV6NnVrbUxJZDdtZHZseDRGYS9LSlFIYWZsYUk5ZTd0Rnpxa1BUR0ZSMDBlMkNQOHB1T1BDTlVSaDV5dGQ0elhvOHE3YldKSmJxbS9hNW9aUisxSEtIZTUvR05XQ2hYWjJaTk1PQUlWQTRtdFI1UHR0cjVxaTJqWSIsIm1hYyI6ImU2ZGZhNzI4YjE4ZmQ3MTBiYzczMWQ3YzFiMjdiYmM3MGYyM2VhYTU2ZDMxYTdmYTZjNGY2ZjVhMDcwYzNiOTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+