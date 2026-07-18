Деревья срубили, а ветки бросили: что творится на улице Горького в Калуге

Работы там начались ещё в июне.

Множество деревья срезано под корень. От других остались только низкие стволы.

При этом ветки, сброшенные в кучи, уже успели высохнуть. Местные жители бояться, что кто-то решит устроить большой костёр, а огонь потом перекинется на дома и машины.

Ситуацию нам прокомментировали в управлении городского хозяйства Калуги:

- На зеленых зонах по улице произрастают деревья подлежащие обязательному удалению в рамках карантинных мероприятий. Вывоз ветвей деревьев будет произведен до конца июля.