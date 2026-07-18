Деревья срубили, а ветки бросили: что творится на улице Горького в Калуге
Работы там начались ещё в июне.
Множество деревья срезано под корень. От других остались только низкие стволы.
При этом ветки, сброшенные в кучи, уже успели высохнуть. Местные жители бояться, что кто-то решит устроить большой костёр, а огонь потом перекинется на дома и машины.
Ситуацию нам прокомментировали в управлении городского хозяйства Калуги:
- На зеленых зонах по улице произрастают деревья подлежащие обязательному удалению в рамках карантинных мероприятий. Вывоз ветвей деревьев будет произведен до конца июля.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь