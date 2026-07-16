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Благоустройство

В Людиново благоустроили территорию рядом с площадью Победы

Дмитрий Ивьев
16.07, 10:13
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Работы на улице Ленина проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- На общественном пространстве, где расположены памятники Людиновским партизанам и Труженикам тыла, выполнен комплекс работ по благоустройству: обустроены пешеходные зоны, проведено озеленение, установлено современное уличное освещение, - рассказал 16 июля министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

По его словам, обновлённая территория стала более комфортной, безопасной и удобной для жителей.

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