В Калуге назвали улицы, на которых высадят новые деревья
Работы запланированы на Баррикад, Горького, Жукова, Социалистической, Циолковского и Пролетарской.
Также власти обещают провести работы «и на других улицах, где зелёные зоны достаточной ширины для посадок».
Сейчас в Калуге продолжают срезать погибшие ясени и клёны ясенелистные, которые считаются инвазивным видом.
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