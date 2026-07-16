В Калуге назвали улицы, на которых высадят новые деревья

Работы запланированы на Баррикад, Горького, Жукова, Социалистической, Циолковского и Пролетарской.

Также власти обещают провести работы «и на других улицах, где зелёные зоны достаточной ширины для посадок».

Сейчас в Калуге продолжают срезать погибшие ясени и клёны ясенелистные, которые считаются инвазивным видом.