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Благоустройство

В Калуге назвали улицы, на которых высадят новые деревья

Дмитрий Ивьев
16.07, 11:36
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Работы запланированы на Баррикад, Горького, Жукова, Социалистической, Циолковского и Пролетарской.

Также власти обещают провести работы «и на других улицах, где зелёные зоны достаточной ширины для посадок».

Сейчас в Калуге продолжают срезать погибшие ясени и клёны ясенелистные, которые считаются инвазивным видом.

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