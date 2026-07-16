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Благоустройство

В Боровске продолжается благоустройство пространства по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
16.07, 07:40
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На берегу реки Протвы активно создают новое место для отдыха. Работы ведутся в рамках проекта «7 веков Боровска. Начало».

Глава района Николай Калиничев лично проверил ход строительства и отметил, что каркас будущего арт-объекта уже начинает приобретать четкие очертания.

Сейчас строители монтируют металлические конструкции. Одновременно с этим специалисты укрепляют береговую линию, чтобы будущая прогулочная зона была не только живописной, но и полностью безопасной для жителей.

Этот проект ранее стал победителем всероссийского конкурса в категории «Малые города и исторические поселения», получив поддержку в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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