В Боровске продолжается благоустройство пространства по нацпроекту
На берегу реки Протвы активно создают новое место для отдыха. Работы ведутся в рамках проекта «7 веков Боровска. Начало».
Глава района Николай Калиничев лично проверил ход строительства и отметил, что каркас будущего арт-объекта уже начинает приобретать четкие очертания.
Сейчас строители монтируют металлические конструкции. Одновременно с этим специалисты укрепляют береговую линию, чтобы будущая прогулочная зона была не только живописной, но и полностью безопасной для жителей.
Этот проект ранее стал победителем всероссийского конкурса в категории «Малые города и исторические поселения», получив поддержку в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!