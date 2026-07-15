В Калуге высадят больше 230 тысяч цветов

Специалисты «Зеленстроя» активно украшают улицы, скверы и общественные пространства новыми цветами.

- До конца этой недели планируем высадить 232 950 цветов, - рассказал 15 июля глава города Дмитрий Денисов. - Калугу украсят виолы, сурфинии, бархатцы, колеусы. Теперь главное, чтобы погода была благосклонной и помогла растениям быстрее прижиться.