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Благоустройство

В Калуге высадят больше 230 тысяч цветов

Дмитрий Ивьев
15.07, 16:05
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Специалисты «Зеленстроя» активно украшают улицы, скверы и общественные пространства новыми цветами.

- До конца этой недели планируем высадить 232 950 цветов, - рассказал 15 июля глава города Дмитрий Денисов. - Калугу украсят виолы, сурфинии, бархатцы, колеусы. Теперь главное, чтобы погода была благосклонной и помогла растениям быстрее прижиться.

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