В деревне Рождествено дорога превращается в «глиняное месиво»
Об этом во вторник, 15 июля, сообщила нам местная жительница через сообщения обратной связи.
По её словам, проблема длится годами. Жители просят городские власти организовать нормальный ремонт дорожного покрытия и наладить безопасное движение на этом участке.
— Она рассказала, что дорога от войсковой части до улицы Рождественские пруды не ремонтировалась никогда, - местные жители за свой счёт завозят щебень и асфальтовую крошку, чтобы хоть как-то привести её в порядок, - пишет женщина. - Но каждый раз, когда городские службы проводят грейдирование, этот слой разрушается, и дорога снова становится непроходимой. Вместо дороги у нас глиняное месиво. Я обращаюсь не первый раз, но воз и ныне там.
Редакция направила запрос в Управление городского хозяйства с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, когда дорогу приведут в порядок.
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