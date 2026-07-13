«Выглядит ужасно»: зачем чиновники покрасили бюсты Героев в коричневый

В понедельник, 13 июля наша читательница пожаловалась, что бронзовые памятники на Аллее Героев в сквере Жукова зачем-то покрыли коричневой краской.

- Я живу на Болотникова рядом со сквером Жукова, - говорит калужанка. - И как-то раз заметила, что бронзовые бюсты наших героев зачем-то покрасили коричневым. Только Жукова оставили как положено. Не могли бы вы написать про это безобразие? Кому бронза помешала? Выглядит это ужасно!

За разъяснениями мы обратились в Управление городского хозяйства Калуги. Как оказалось, причина кроется в деятельности городских пернатых. Птичий помет не просто пачкал бюсты, а проникал в структуру материала. Очистить его без повреждения поверхности не помогала даже специальная химия.

Поэтому городские власти решили нанести на бюсты специальную «резиновую» краску, которая хорошо показала себя при аналогичной защите памятника Кирову.

О неприглядном состоянии бюстов на Аллее Героев говорили уже давно. Стало ли лучше – судить калужанам.

А что вы думаете, калужане? Стало ли лучше? Пишите в комментариях.