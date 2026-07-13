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Благоустройство

В деревне Шилово многодетная мать вынуждена сидеть дома из-за размытой дороги

Евгения Родионова
13.07, 15:00
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Об этом в субботу, 11 июля, рассказала жительница деревни Шилово Калужской области.

По её словам, в деревне на улицах Центральной и Зелёной отсутствует дорога.

— В период дождей её размывает и проезд вообще становится практически невозможным, - пишет женщина. - Уже неоднократно жители писали жалобы, но нормальной дороги как не было, так и нет. Машины в период дождей буксуют и застревают, даже скорая по такой дороге не проедет. Я многодетная мать и проживаю в деревне с маленькими детьми, и не могу выйти на улицу с коляской, даже чтобы в магазин сходить. Прошу отсыпать нормальную дорогу на улицах Центральной и Зелёной. Так как в деревне проживают мамочки с детьми и колясками, нам нужно как-то ходить гулять с детьми и в магазин ходить за продуктами. Пока проживание тут напоминает выживание.

— До конца летнего периода планируем выполнить отсыпку улицы Центральной в деревне, - комментирует ситуацию администрация Боровского района. - Что касается улицы Зелёной, к сожалению, работы не запланированы из-за ограниченного финансирования.

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