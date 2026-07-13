В Тарусе к 780-летию города открыли детскую площадку в виде корабля

В день празднования юбилея, который совпал с престольным праздником апостолов Петра и Павла, в городе открылся новый детский игровой комплекс «Корабль Таруса». Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественном мероприятии.

Для детей организовали конкурсы, игры и мастер-классы, а в завершение праздника всех маленьких гостей угостили мороженым. Сам игровой комплекс выполнен в морской тематике: здесь есть мачты, горки и лесенки, напоминающие настоящий корабль.

Владислав Шапша отметил, что создание таких современных и безопасных пространств для детей является одной из ключевых задач властей.