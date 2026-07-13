В Тарусе к 780-летию города открыли детскую площадку в виде корабля
В день празднования юбилея, который совпал с престольным праздником апостолов Петра и Павла, в городе открылся новый детский игровой комплекс «Корабль Таруса». Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественном мероприятии.
Для детей организовали конкурсы, игры и мастер-классы, а в завершение праздника всех маленьких гостей угостили мороженым. Сам игровой комплекс выполнен в морской тематике: здесь есть мачты, горки и лесенки, напоминающие настоящий корабль.
Владислав Шапша отметил, что создание таких современных и безопасных пространств для детей является одной из ключевых задач властей.
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