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Благоустройство

В Калуге школьник предложил создать сквер ветеранов турбинного завода

Ученик 44-й школы Егор Глебов вышел с инициативой создать сквер ветеранов Калужского турбинного завода.
Ольга Володина
11.07, 12:26
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Фото: Городская Дума города Калуги.
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Он хочет обустроить его на территории рядом со школой. С этой идеей школьник обратился к депутату Алексею Колесникову. О встрече рассказали в городской думе Калуги.

На турбинном заводе трудились многие жители города. Среди них и дедушка Егора, который недавно получил Почётную грамоту главы администрации Калуги за многолетний труд и вклад в развитие машиностроения. Вдохновлённый примером, Егор изучил историю предприятия и детально проработал план будущего сквера.

Школьник предложил разместить на территории памятную стелу и аллею выпускников школы, где каждый год ребята будут высаживать кусты сирени и жасмина.

- Обсуждали детали, помог сориентироваться в технических и юридических аспектах этого предложения, которое, конечно, поддержал, — рассказал Алексей Колесников.

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