В Мещовске благоустроили пешеходную зону

Работы проведены в районе мемориального комплекса на улице Советской в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

- Территория была выбрана самими жителями по итогам Всероссийского онлайн-голосования в 2025 году, - рассказал 10 июля глава района Владислав Поляков.

В следующем году в порядок приведут территорию, прилегающую к мемориальному комплексу на пл. К. Маркса.