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Благоустройство

В Мещовске благоустроили пешеходную зону

Дмитрий Ивьев
10.07, 12:00
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Работы проведены в районе мемориального комплекса на улице Советской в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

- Территория была выбрана самими жителями по итогам Всероссийского онлайн-голосования в 2025 году, - рассказал 10 июля глава района Владислав Поляков.

В следующем году в порядок приведут территорию, прилегающую к мемориальному комплексу на пл. К. Маркса.

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