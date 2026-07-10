В Мещовске благоустроили пешеходную зону
Работы проведены в районе мемориального комплекса на улице Советской в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
- Территория была выбрана самими жителями по итогам Всероссийского онлайн-голосования в 2025 году, - рассказал 10 июля глава района Владислав Поляков.
В следующем году в порядок приведут территорию, прилегающую к мемориальному комплексу на пл. К. Маркса.
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