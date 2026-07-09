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Благоустройство

В Воротынске собирают деньги на благоустройство центрального парка

Дмитрий Ивьев
09.07, 16:00
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Местная администрация в четверг, 9 июля, сообщила, что подрядная организация уже приступила к работам в центральном парке «Я люблю Воротынск».

В рамках программы «Местные инициативы» будет отреставрирован центральный круг. Там уложат новую плитку.

- Основным условием реализации программы является финансовое участие граждан - не менее 4% от суммы, это средства жителей поселения, - пояснили в администрации. - В этом году эта сумма составляет 76 377,10 руб.

Чиновники просят жителей принять участие в сборе денег.

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