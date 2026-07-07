Из Калуги вывезли более 75 КамАЗов крупногабаритного мусора

За первую неделю июля коммунальные службы Калуги провели масштабную уборку контейнерных площадок.

С 29 июня по 3 июля специалисты очистили 86 мест сбора отходов от покрышек, строительного мусора и других крупногабаритных вещей.

Общий объем вывезенного хлама составил 1168 кубометров — это больше, чем могут увезти 75 грузовиков марки КамАЗ.

В городском управлении хозяйства напомнили, что весь этот мусор не относится к обычным бытовым отходам.