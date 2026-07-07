В Мятлево строят скейт-парк

В этом посёлке Износковского округа продолжается благоустройство общественной территории на улице Кирова в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- На объекте завершена укладка тротуарной плитки. В настоящее время подрядная организация ожидает поставку малых архитектурных форм, - рассказал 7 июля министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Второй этап благоустройства предусматривает создание пешеходных дорожек, установку деревянной горки для зимнего катания и проведение озеленения территории.