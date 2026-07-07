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Благоустройство

В Мятлево строят скейт-парк

Дмитрий Ивьев
07.07, 12:09
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В этом посёлке Износковского округа продолжается благоустройство общественной территории на улице Кирова в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- На объекте завершена укладка тротуарной плитки. В настоящее время подрядная организация ожидает поставку малых архитектурных форм, - рассказал 7 июля министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Второй этап благоустройства предусматривает создание пешеходных дорожек, установку деревянной горки для зимнего катания и проведение озеленения территории.

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