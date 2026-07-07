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Благоустройство

Строительство детского городка стартовало в Сухиничском округе

Дмитрий Ивьев
07.07, 07:40
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В деревне Субботники подрядчики приступили к монтажу новой детской площадки.

Проект реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив. Это означает, что идею создания игрового пространства предложили и выбрали сами сельчане, а теперь их задумка воплощается в жизнь.

Глава администрации округа Александр Колесников отметил, что такой подход к благоустройству в районе стал хорошей традицией. Каждый год жители сами решают, какие общественные территории нужно привести в порядок. Благодаря этому в округе регулярно появляются новые скверы, спортивные зоны и современные детские площадки.

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