Строительство детского городка стартовало в Сухиничском округе
В деревне Субботники подрядчики приступили к монтажу новой детской площадки.
Проект реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив. Это означает, что идею создания игрового пространства предложили и выбрали сами сельчане, а теперь их задумка воплощается в жизнь.
Глава администрации округа Александр Колесников отметил, что такой подход к благоустройству в районе стал хорошей традицией. Каждый год жители сами решают, какие общественные территории нужно привести в порядок. Благодаря этому в округе регулярно появляются новые скверы, спортивные зоны и современные детские площадки.
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