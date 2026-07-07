В Бетлице благоустроили рыночную площадь

Работы проведены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В рамках первой очереди на территории уложены 1075 кв. метров тротуарной плитки, бордюры, устроен водоотвод.

- На днях принял участие в приёмке работ, - рассказал 6 июля глава Куйбышевского района Сергей Макридов. - По итогам осмотра площадки работы признаны удовлетворительными. В ближайшее время подрядчик приступит с устранению замечаний приёмной комиссии.