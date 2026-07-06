Во Льва Толстого ремонтируют детский сад
Работы идут в рамках национального проекта «Семья», рассказал глава районной администрации Егор Вирков.
- Сейчас монтируются козырьки над входами, в групповых помещениях и музыкальном зале укладывают линолеум. Уже окрашены стены музыкального зала, коридора и лестничных маршей, - пояснил он.
Отдельно ведутся работы по благоустройству территории в рамках муниципальной программы: специалисты выравнивают участок и устанавливают бордюр.
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