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Благоустройство

Во Льва Толстого ремонтируют детский сад

Дмитрий Ивьев
06.07, 11:11
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Работы идут в рамках национального проекта «Семья», рассказал глава районной администрации Егор Вирков.

- Сейчас монтируются козырьки над входами, в групповых помещениях и музыкальном зале укладывают линолеум. Уже окрашены стены музыкального зала, коридора и лестничных маршей, - пояснил он.

Отдельно ведутся работы по благоустройству территории в рамках муниципальной программы: специалисты выравнивают участок и устанавливают бордюр.

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