На 20% выполнен проект «Сердце Мосальска. Возрождение жизни в исторической части города»
В Мосальске продолжается реализация проекта в рамках программы «Формирование современной городской среды», сообщили 6 июля в местной администрации.
К началу июля завершены подготовительные и планировочные работы. А благоустройство объекта выполнено на 20%.
Согласно проекту, подрядчики приводят в порядок пространство между современным центром города и районом «Кавказ» по обе стороны реки «Можайка». Это позволит связать ключевые общественные территории города единым пешеходным маршрутом.
Для безопасного и комфортного проживания в текущем году отремонтируют мост через реку Можайка.
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