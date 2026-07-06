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Благоустройство

На 20% выполнен проект «Сердце Мосальска. Возрождение жизни в исторической части города»

Дмитрий Ивьев
06.07, 08:50
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 В Мосальске продолжается реализация проекта в рамках программы «Формирование современной городской среды», сообщили 6 июля в местной администрации.

К началу июля завершены подготовительные и планировочные работы. А благоустройство объекта выполнено на 20%.

Согласно проекту, подрядчики приводят в порядок пространство между современным центром города и районом «Кавказ» по обе стороны реки «Можайка». Это позволит связать ключевые общественные территории города единым пешеходным маршрутом.

Для безопасного и комфортного проживания в текущем году отремонтируют мост через реку Можайка.

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