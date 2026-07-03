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Благоустройство

Разрытый из-за стройки участок улицы Минской приведут в порядок

Евгения Родионова
03.07, 16:10
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В среду, 1 июля, в нашу редакцию обратилась читательница с просьбой рассказать о проблеме на улице Минской.

По её словам, рядом с домом №30 из-за стройки убрали тротуар.

— Сейчас там стройка нового дома, - пишет женщина. - Рабочие данной стройки прокладывали коммуникации (убрали забор от стройки, вырыли траншею, засыпали песком), в результате отсутствует тротуар. Вместо плитки на тротуаре песок - как минимум две недели. Пройти невозможно.

— Мы сейчас сети подвели, - комментирует ситуацию застройщик. - Да, чуть откопали, чуть вырыли, подключили, сейчас готовим площадку под устройство, то есть, сейчас вот как раз, трассу там кладут, вот и следом сразу будет благоустройство вместе с асфальтом. Чуть-чуть осталось потерпеть, там через пару недель уже и асфальт будет.

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