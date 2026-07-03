В Перемышле обновили детскую площадку
Работы проведены во дворе дома №24 на улице Гагарина.
Вместо старых качелей поставили новый игровой комплекс.
- На земле постелили мягкое резиновое покрытие. Починили скамейки, обновили игровые элементы и поставили новые урны, - рассказали 3 июля в администрации района. - Работы провели по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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